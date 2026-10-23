Polizeieinsatz

Großkontrolle in Karlsruhe - fast 120 Menschen überprüft

In Karlsruhe hat die Polizei mehrere Restaurants und Spielhallen kontrolliert – auch polizeibekannte Personen standen im Fokus. Was steckte hinter dem Großeinsatz?

Gezielt suchte die Polizei in Karlsruher Restaurants und Spielhallen nach Menschen, die bereits aufgefallen waren. Foto: Thomas Riedel/dpa
Gezielt suchte die Polizei in Karlsruher Restaurants und Spielhallen nach Menschen, die bereits aufgefallen waren.

Karlsruhe (dpa/lsw) - Bei einer groß angelegten Kontrollaktion hat die Polizei in Karlsruhe mehrere Restaurants und Spielhallen überprüft. Die Aktion sei gezielt gegen Personen gerichtet gewesen, die bereits wegen Körperverletzung oder unerlaubten Waffen- und Drogenbesitzes aufgefallen waren, berichtete die Polizei. Fast 120 Menschen sowie 16 Gaststätten und Casinos wurden überprüft. Festnahmen gab es nach Angaben eines Polizeisprechers nicht.

Im Zuge der Kontrollen hätten die Einsatzkräfte unter anderem in zwei Fällen Kokain in geringer Menge gefunden. Ein Mann habe zudem ein Einhandmesser bei sich getragen. Bei der Überprüfung der Lokale seien mehrere Verstöße gegen Hygiene- und Jugendschutzvorschriften festgestellt worden.

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