Großkontrolle in Karlsruhe - fast 120 Menschen überprüft

Karlsruhe (dpa/lsw) - Bei einer groß angelegten Kontrollaktion hat die Polizei in Karlsruhe mehrere Restaurants und Spielhallen überprüft. Die Aktion sei gezielt gegen Personen gerichtet gewesen, die bereits wegen Körperverletzung oder unerlaubten Waffen- und Drogenbesitzes aufgefallen waren, berichtete die Polizei. Fast 120 Menschen sowie 16 Gaststätten und Casinos wurden überprüft. Festnahmen gab es nach Angaben eines Polizeisprechers nicht.