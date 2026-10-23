Großkontrolle in Karlsruhe - fast 120 Menschen überprüft
In Karlsruhe hat die Polizei mehrere Restaurants und Spielhallen kontrolliert – auch polizeibekannte Personen standen im Fokus. Was steckte hinter dem Großeinsatz?
Karlsruhe (dpa/lsw) - Bei einer groß angelegten Kontrollaktion hat die Polizei in Karlsruhe mehrere Restaurants und Spielhallen überprüft. Die Aktion sei gezielt gegen Personen gerichtet gewesen, die bereits wegen Körperverletzung oder unerlaubten Waffen- und Drogenbesitzes aufgefallen waren, berichtete die Polizei. Fast 120 Menschen sowie 16 Gaststätten und Casinos wurden überprüft. Festnahmen gab es nach Angaben eines Polizeisprechers nicht.
Im Zuge der Kontrollen hätten die Einsatzkräfte unter anderem in zwei Fällen Kokain in geringer Menge gefunden. Ein Mann habe zudem ein Einhandmesser bei sich getragen. Bei der Überprüfung der Lokale seien mehrere Verstöße gegen Hygiene- und Jugendschutzvorschriften festgestellt worden.