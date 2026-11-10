Pionier der Branche

Gründer der wohl ältesten Videothek Deutschlands gestorben

Mit Super-8-Filmen begann Eckhard Baum 1975 in Kassel einen Verleih, der später als älteste Videothek Deutschlands galt. Nun ist er im Alter von 88 Jahren gestorben.

Eckhard Baum startete 1975 in Kassel mit Filmen aus seiner privaten Sammlung. (Archivbild) Foto: Uwe Zucchi/dpa
Eckhard Baum startete 1975 in Kassel mit Filmen aus seiner privaten Sammlung. (Archivbild)

Kassel (dpa) - Der Gründer einer der ältesten Videotheken Deutschlands ist tot. Der Kasseler Videothekar Eckhard Baum sei am Sonntag im Alter von 88 Jahren gestorben, teilte Ralf Stadler, einer der heutigen Betreiber der Videothek, unter Berufung auf Baums Ehefrau mit. 

Baum hatte 1975 in Kassel einen Filmverleih eröffnet, der Super-8-Filme gegen Gebühr verlieh. 1998 bestätigte ihm das «Guinness-Buch der Rekorde», die älteste Videothek Deutschlands zu betreiben. Nach Angaben der Betreiber soll sie sogar die älteste Videothek der Welt sein.

«Vorreiter einer ganzen Branche»

Der gebürtige Berliner war laut Stadler gelernter Schriftsetzer und arbeitete unter anderem bei der Hessisch-Niedersächsischen Allgemeinen (HNA). 1978 zog der Laden in die Erzbergerstraße, wo der «Film-Shop» bis heute als Videothek geöffnet ist. «Seine Idee des Filmverleihs - zunächst auf Super 8, später dann auf diversen Videoformaten bis hin zu DVD und Blu-Ray - machte ihn als Filmpionier zum Vorreiter einer ganzen Branche», hieß es in der Mitteilung.

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Bis zu seinem Ruhestand 2017 führte Baum demnach das Geschäft. Danach übernahm der Kasseler Verein Randfilm mit Stadler und Christoph Langguth als Betreiber die Videothek. Baum hatte zudem Konzerte organisiert. «Seine zweite Leidenschaft gehörte dem Rock ’n’ Roll», so Stadler. Unter anderem holte er demnach den Musiker Fats Domino Anfang der 1990er Jahre nach Baunatal.

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