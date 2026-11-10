Gründer der wohl ältesten Videothek Deutschlands gestorben

Kassel (dpa) - Der Gründer einer der ältesten Videotheken Deutschlands ist tot. Der Kasseler Videothekar Eckhard Baum sei am Sonntag im Alter von 88 Jahren gestorben, teilte Ralf Stadler, einer der heutigen Betreiber der Videothek, unter Berufung auf Baums Ehefrau mit.

Baum hatte 1975 in Kassel einen Filmverleih eröffnet, der Super-8-Filme gegen Gebühr verlieh. 1998 bestätigte ihm das «Guinness-Buch der Rekorde», die älteste Videothek Deutschlands zu betreiben. Nach Angaben der Betreiber soll sie sogar die älteste Videothek der Welt sein.

«Vorreiter einer ganzen Branche»

Der gebürtige Berliner war laut Stadler gelernter Schriftsetzer und arbeitete unter anderem bei der Hessisch-Niedersächsischen Allgemeinen (HNA). 1978 zog der Laden in die Erzbergerstraße, wo der «Film-Shop» bis heute als Videothek geöffnet ist. «Seine Idee des Filmverleihs - zunächst auf Super 8, später dann auf diversen Videoformaten bis hin zu DVD und Blu-Ray - machte ihn als Filmpionier zum Vorreiter einer ganzen Branche», hieß es in der Mitteilung.

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