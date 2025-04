Grüne plädieren für Konsens beim Geldausgeben

Wiesbaden (dpa/lhe) - Das Geld aus dem milliardenschweren Infrastrukturpaket des Bundes sollte in Hessen nach einer Forderung der Grünen-Landtagsfraktion möglichst in einem parteiübergreifenden Konsens ausgegeben werden. «Das ist gute Tradition in Hessen», teilten der Fraktionsvorsitzende Mathias Wagner und die haushaltspolitische Sprecherin Miriam Dahlke in Wiesbaden mit. So hätten es frühere Landesregierungen bei grundsätzlichen Themen wie dem Energiegipfel 2011, der Flüchtlingskrise 2015 und dem ersten Corona-Hilfspaket 2020 auch gemacht.