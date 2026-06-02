Grüne und FDP bestätigen ihre Fraktionsspitzen in Hessen
Zur Halbzeit der Wahlperiode setzen die Fraktionen der Grünen und der Freidemokraten auf vertraute Gesichter. Ein Politiker ist allerdings kein Vorstandsmitglied mehr.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Fraktionen der oppositionellen Grünen und FDP im hessischen Landtag haben zur Halbzeit der Wahlperiode ihre Führungsteams im Amt bestätigt. Bei den Grünen bleibt somit Mathias Wagner Fraktionschef. Bei den Freidemokraten bilden Wiebke Knell und Stefan Naas weiterhin das Führungsduo. Das gaben die Fraktionen jeweils in Wiesbaden bekannt.
Neu in den Fraktionsvorstand der Grünen wurde Daniel May gewählt. Der langjährige Parlamentarier Jürgen Frömmrich trat dagegen nicht mehr an. Alles habe seine Zeit, erklärte er. «Ich habe mich entschieden, mehr Zeit meiner Familie und meinen anderen privaten und ehrenamtlichen Aktivitäten zu widmen», ergänzte Frömmrich.
Während die Grünen auch von einigen wenigen Nein-Stimmen und Enthaltungen bei der Neuwahl ihres Fraktionsvorstands sprachen, teilte die weitaus kleinere FDP-Opposition mit, sie habe «ihre Führung einstimmig im Amt bestätigt».
Als Oppositionspartei ist auch die AfD im hessischen Landtag. Im Januar 2024 hatte die schwarz-rote Landesregierung in Hessen ihre Arbeit aufgenommen, 2028 wäre regulär die nächste Landtagswahl.