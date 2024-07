Grüne wollen Sondersitzung zum Rauswurf von Staatssekretärin

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach der Ankündigung von Hessens Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD), seine Staatssekretärin Lamia Messari-Becker wegen «Fehlverhaltens» zu entlassen, fordern die Grünen Antworten auf offene Fragen. Ihre Oppositionsfraktion im Wiesbadener Landtag hat nach eigenen Angaben für den 31. Juli eine Sondersitzung des Wirtschaftsausschusses beantragt - mitten in der parlamentarischen Sommerpause. Dafür legte sie einen Katalog mit 15 Fragen an die schwarz-rote Landesregierung vor.

Vize-Ministerpräsident Mansoori, diese Woche im Urlaub, wird laut einer Sprecherin nächste Woche wieder seine Arbeit aufnehmen. Die Sondersitzung «hat er in seinem Terminkalender», ergänzte sie. Eine Sprecherin des Landtags sagte: «Die Sitzung wird stattfinden.» Gewöhnlich antworten in solchen Fällen die zuständigen Minister auf Fragen.

Wirtschaftsminister Mansoori hatte die geplante Trennung von Messari-Becker am Montag öffentlich gemacht. Da er sich auf einen Vorfall «außerhalb des Dienstverhältnisses» beziehe, werde er sich zu den Details nicht äußern, erklärte der 35-Jährige. Er habe Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) gebeten, die 1973 geborene Messari-Becker in den einstweiligen Ruhestand zu versetzen. Die an Corona erkrankte Bauingenieurin und Wissenschaftlerin wies die Anschuldigungen zurück: «Vorwürfe eines angeblichen persönlichen Fehlverhaltens sind für mich nicht im Ansatz nachvollziehbar.» Auch sie äußerte sich zunächst nicht zu Details.