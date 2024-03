Grünes Licht für Halloweenfestival in Königstein

Königstein (dpa/lhe) - Nach wochenlangen Diskussionen ist die Entscheidung im Streit um ein Halloweenfestival in Königstein im Taunus gefallen. Die Stadtverordneten entschieden sich am Donnerstagabend für eine Austragung des Events auf der Burg Königstein in diesem Jahr, wie die Stadt am Freitagmorgen mitteilte. Nun soll ein Hauptvertrag mit dem Veranstalter geschlossen und «für die Durchführung auf das Jahr 2024 beschränkt werden». Anfang 2025 solle dann erneut beraten und beschlossen werden, ob ein weiterer Vertrag mit dem Veranstalter gewünscht werde, hieß es.