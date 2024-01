Grundwasser weiter mit Nitrat und PFAS-Chemikalien belastet

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessen zieht insgesamt eine positive Bilanz bei der Entwicklung seiner Grundwasserqualität, mahnt aber eine weitere Verringerung der Belastung mit Nitrat und PFAS-Chemikalien an. Der Vergleich des nun veröffentlichten Grundwasserbeschaffenheitsberichts 2022 mit den vorherigen Analysen der Jahre 2017 und 2012 zeige etwa insgesamt weniger Belastung mit Pflanzenschutzmittelwirkstoffen und deren Abbauprodukten, teilte das Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) in Wiesbaden am Mittwoch mit.