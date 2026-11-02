Gruppe beschießt Polizisten mit Böllern
Eine brennende Mülltonne, Böller gegen Polizisten und zwei Verletzte im Parkhaus: In Mannheim ermittelt die Polizei, ob die Vorfälle zusammenhängen.
Mannheim (dpa/lsw) - Eine Gruppe junger Männer hat in Mannheim Polizisten mit Böllern beschossen und eine Mülltonne angezündet. Zwei Männer wurden bei einem weiteren Vorfall in einem Parkhaus verletzt.
Laut Polizei sei die Gruppe in der Nacht zum Sonntag zunächst in einem Imbiss aufgefallen und habe Personal und Gäste aggressiv angegangen. Als Beamte später eine Gruppe antrafen, auf die die Beschreibung passte, seien sie mit Feuerwerkskörpern beschossen worden. Die Männer haben zudem eine Mülltonne gegen eine Straßenbahn geworfen, die allerdings nicht beschädigt worden sei. Anschließend zündeten sie die Tonne an. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Wie die Polizei berichtete, sei es daraufhin ein weiteres Mal zu Explosionen von Feuerwerkskörpern gekommen.
Später sollen zwei 24-Jährige im Parkhaus von einer etwa zehnköpfigen Gruppe angegriffen worden sein, unter anderem mit einem Schlagstock. Sie wurden ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Die Angreifer flüchteten vom Tatort. Ob die Vorfälle zusammenhängen und es sich um dieselben Täter handelt, ermittelt nun die Polizei. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei Hinweisen zu melden.