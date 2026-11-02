Tumult in Viernheim

Randale durch Jugendliche: Zwölf vorläufige Festnahmen

Im Kreis Bergstraße ist eine Gruppe aus Kindern und Jugendlichen auf E-Scootern unterwegs - und wirft mit Böllern. Als die Polizei eintrifft, vermummen sich einige.

Die Polizei nahm drei Kinder und neun Jugendliche nach dem Vorfall vorläufig fest. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei nahm drei Kinder und neun Jugendliche nach dem Vorfall vorläufig fest. (Symbolbild)

Viernheim (dpa/lhe) - Eine Gruppe von Jugendlichen hat im Kreis Bergstraße mit Böllern und einer Barrikade für Tumult gesorgt. Im Zuge der Ausschreitungen wurden drei Kinder und neun Jugendliche vorläufig festgenommen, wie die Polizei mitteilte.

Am Sonntagabend waren die Behörden durch mehrere Notrufe darüber informiert worden, dass Jugendliche auf - E-Scootern unterwegs - in der Viernheimer Innenstadt mit Böllern um sich werfen würden. Die Zeugenangaben zur Größe der Gruppe variierten dabei von 20 bis 50 Personen.

Einsatzkräfte bis Mitternacht vor Ort

Die Polizei rückte auch mit Unterstützung aus Mannheim und mit Polizeihunden an. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte vermummten sich den Angaben zufolge einige Jugendliche und bewarfen die Beamten sowie die Polizeiautos mit Böllern. Auf einer Straße errichteten sie demnach außerdem eine Barrikade aus Tischen und Bänken. Zudem geriet eine Mülltonne in Brand, den die Feuerwehr löschte.

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Schließlich konnte die Polizei die Situation auflösen und nahm insgesamt zwölf Personen mit auf die Wache. Nach bisherigem Stand habe es keine Verletzten gegeben, Meldungen über Sachschäden lägen zunächst nicht vor. Um weitere Zwischenfälle zu vermeiden, waren bis in die Nacht Einsatzkräfte vor Ort.

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