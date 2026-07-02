Gummibärchen und Schokoriegel: Mutmaßliche Diebe ermittelt
Sie waren unter anderem auf Süßes aus: Drei junge Männer sollen im Raum Ingoldingen auf Diebestour gewesen sein. Videoaufnahmen bringen die Polizei auf ihre Spur.
Ingoldingen (dpa/lsw) - Die Beute: Schokoriegel, Gummibärchen, Honig, Fahrräder und ein Handy. Eine Diebstahlserie im Raum Ingoldingen (Landkreis Biberach) ist mutmaßlich aufgeklärt worden. Die Polizei hat drei Verdächtige ermittelt, wie sie mitteilte. Die zwei 19-Jährigen und ein 20-Jähriger sollen die Diebstähle in wechselnder Besetzung begangen haben.
Alle drei befinden sich auf freiem Fuß. «Größtenteils legten sie aufgrund der erdrückenden Beweislage Geständnisse ab», hieß es. Die Beamten prüfen, ob die Verdächtigen für weitere Diebstähle in der Region verantwortlich sein könnten. Zeugenaussagen und Videoaufzeichnungen führten auf die Spur der jungen Männer.
Die Diebstahlserie begann bisherigen Ermittlungen zufolge am 18. Mai. In einem Fall erbeuteten die Einbrecher «wohl zur Stärkung» Gummibärchen und Schokoriegel. Aus einer Garage sollen sie hochwertige Räder mitgenommen haben, aus einem Büroraum ein Handy. In Selbstbedienungsläden griffen sie den Ermittlungen zufolge nach regional angebauten Lebensmitteln und brachen Münzbehälter auf.