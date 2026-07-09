Alter Fernseher Ursache?

Gymnasium wegen Schmorgeruchs evakuiert

Ein technischer Defekt sorgte am Morgen für Schmorgeruch in einem Gymnasium. Die Feuerwehr prüfte einen Fernseher – der Unterricht konnte nach dem Einsatz fortgesetzt werden.

Während des Feuerwehreinsatzes wurde die Schule geräumt. (Symbolbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Während des Feuerwehreinsatzes wurde die Schule geräumt. (Symbolbild)

Wiesloch (dpa/lsw) - Ein Gymnasium in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) mit über 900 Schülern ist wegen Schmorgeruchs geräumt worden. Dieser sei nach ersten Erkenntnissen von einem technischen Gerät ausgegangen, sagte eine Polizeisprecherin. Die Feuerwehr prüfte, ob die Quelle des Schmorgeruchs ein älterer Fernseher war. Nach dem Einsatz am Morgen konnten die Schüler wieder zurück in die Klassenräume und der Unterricht wurde fortgesetzt.

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