Baden-Württemberg wählt

Hagel siegt in seinem Wahlkreis

In seinem Heimat-Wahlkreis Ehingen kann CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel überzeugen. Der 37-Jährige holt sich das Direktmandat.

Hagel konnte das Direktmandat in seinem Wahlkreis holen. Foto: Marijan Murat/dpa
Hagel konnte das Direktmandat in seinem Wahlkreis holen.

Stuttgart (dpa) - CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel hat sich nach dem vorläufigen Auszählungsergebnis das Direktmandat in seinem Wahlkreis gesichert. Demnach erhielt er 47,1 Prozent der Stimmen im Wahlkreis Ehingen (Alb-Donau-Kreis). Bei der Landtagswahl 2021 waren es noch 35,9 Prozent gewesen. Der 37-Jährige stammt aus Ehingen und lebt mit seiner Frau und den drei Kindern dort. Hagel hatte um das Amt des Ministerpräsidenten gekämpft. Hochrechnungen von ARD und ZDF sahen aber bei der Landtagswahl die Grünen mit dem Spitzenkandidaten Cem Özdemir knapp vor der CDU.

