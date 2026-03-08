Baden-Württemberg wählt

Manuel Hagel wählt in Ehingen

CDU-Spitzenkandidat Hagel hat seine Stimme für die Landtagswahl abgegeben – mit seiner Frau an seiner Seite. Die Umfragen versprechen Spannung bis zuletzt im Duell um Kretschmanns Nachfolge.

Manuel Hagel kam mit seiner Frau Franziska zur Stimmabgabe. Foto: Marijan Murat/dpa
Manuel Hagel kam mit seiner Frau Franziska zur Stimmabgabe.

Ehingen (dpa) - CDU-Landeschef und Spitzenkandidat Manuel Hagel hat seine Stimme für die Landtagswahl in Baden-Württemberg abgegeben. Der 37-Jährige kam in Begleitung seiner Frau Franziska ins Wahllokal in Ehingen (Alb-Donau-Kreis). Hagel will Nachfolger von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) werden, der nach drei Amtszeiten nicht mehr antritt. Chancen auf Kretschmanns Nachfolge hat neben Hagel auch Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Zuletzt sahen die Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Grünen und CDU. In der letzten Umfrage des ZDF-«Politbarometers» lagen beide mit 28 Prozent gleichauf. Zuvor hatten die Grünen den Abstand auf die lange deutlich führende CDU stark verkürzt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Özdemir wählt in Stuttgart
Baden-Württemberg wählt

Özdemir wählt in Stuttgart

Cem Özdemir hat in einem Stuttgarter Wahllokal seine Stimme abgegeben. Wer folgt auf Ministerpräsident Kretschmann? Das Rennen zwischen Grünen und CDU bleibt spannend.

vor 2 Stunden

Kretschmann kritisiert CDU-Ideen: «Machen wir alles schon»
Baden-Württemberg wählt

Kretschmann kritisiert CDU-Ideen: «Machen wir alles schon»

Am Sonntag entscheiden die Menschen in Baden-Württemberg, wer nächster Ministerpräsident wird. Der aktuelle hat eine klare Präferenz und erklärt, warum er sich über den CDU-Kandidaten wundert.

06.03.2026

Hagel ist CDU-Spitzenkandidat für Landtagswahl
Baden-Württemberg

Hagel ist CDU-Spitzenkandidat für Landtagswahl

Die Christdemokraten im Südwesten krönen ihren Vorsitzenden Manuel Hagel zum Kandidaten für die Wahl 2026. Er soll die CDU wieder an die Macht führen - und die Ära Kretschmann beenden.

17.05.2025

Landtagswahl: Hagel ist Spitzenkandidat der CDU
Landesparteitag

Landtagswahl: Hagel ist Spitzenkandidat der CDU

Die Christdemokraten krönen ihren Vorsitzenden Manuel Hagel zum Kandidaten für die Wahl 2026. Er soll die CDU wieder an die Macht führen - und die Ära Kretschmann beenden.

17.05.2025

Hagel will Kretschmann in Baden-Württemberg beerben
Landtagswahl

Hagel will Kretschmann in Baden-Württemberg beerben

Manuel Hagel will der CDU im Südwesten zu altem Glanz verhelfen. Und die Zuversicht ist groß wie lange nicht mehr bei den Konservativen. Aber ein «gmähds Wiesle» ist die Sache nicht.

30.03.2025