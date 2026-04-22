Ermittlungen

Hakenkreuz-Schmiererei in türkischem Restaurant in Memmingen

Rassistischer Vorfall in einem Restaurant: In der Nacht dringt ein Täter in das Lokal ein und hinterlässt seine menschenverachtenden Schmierereien. Die Polizei ermittelt.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise. (Symbolbild)

Memmingen (dpa) - Ein Unbekannter ist in ein türkisches Restaurant in Memmingen eingedrungen und hat mit Farbe Wände und Gastronomiegeräte unter anderem mit Hakenkreuzen besprüht. Die Beamten gehen derzeit von einem «fremdenfeindlichen Motiv» aus und ermitteln wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruchs sowie des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Der Tatzeitraum liege zwischen Montagabend und Dienstagfrüh. Das Restaurant werde derzeit umgebaut. Zeuginnen und Zeugen werden um Hinweise gebeten.

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