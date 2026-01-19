Bild
Staatsschutz ermittelt

Hakenkreuze am Kinzigstausee entdeckt

Die Schmierereien sind nicht der einzige Fall für den Staatsschutz im Main-Kinzig-Kreis.

Ein Passant entdeckte die verbotenen Zeichen an Abfalleimern. (Archivbild) Foto: Michael Bauer/dpa
Ein Passant entdeckte die verbotenen Zeichen an Abfalleimern. (Archivbild)

Bad Soden-Salmünster (dpa/lhe) - Der Staatsschutz ermittelt wegen Hakenkreuz-Schmierereien am Kinzigstausee. Ein Passant hatte am Wochenende die verbotenen Symbole an Abfalleimern und einem Stromverteilerkasten entdeckt. Eine Steife machte die sechs Zeichen unkenntlich und sucht nun nach den Urhebern.

In Langenselbold sucht der Staatsschutz nach Personen, die in der Nacht zu Samstag mehrere Wahlplakate beschädigt haben.

