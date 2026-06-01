Halbe Million Schaden bei Recyclingbrand in Maintal
Nach Zeugenaussagen breiteten sich die Flammen rasant aus, eine Halle auf dem Firmengelände in Maintal wurde vollständig zerstört. Die Rauchwolke war weithin sichtbar.
Maintal (dpa/lhe) - Bei einem Brand auf dem Gelände eines Recyclingunternehmens in Maintal im Mai-Kinzig-Kreis ist Schätzungen zufolge ein Schaden von mindestens 500.000 Euro entstanden. Nach ersten Erkenntnissen geriet eine Werkshalle aus bis dato unklarer Ursache in Vollbrand, wie die Polizei mitteilte.
Drei Mitarbeiter hätten berichtet, dass sich das Feuer unter dem Hallendach entzündet und innerhalb kurzer Zeit rasant ausgebreitet habe. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand, wie die Polizei ergänzte.
Wegen brennender Kunststoffe entwickelte sich über Maintal eine massive Rauchwolke. Eine Schadstoffmessung habe keine gesundheitsgefährdenden Werte ergeben, hieß es.