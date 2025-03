Hanau verbietet Verkauf von Lachgas an Minderjährige

Hanau (dpa/lhe) - In Hanau darf ab sofort Lachgas nicht mehr an Minderjährige verkauft werden. Auch der Konsum der beliebten Partydroge in der Nähe von Spielplätzen und Schulen ist verboten. Die Stadtverordnetenversammlung votierte einstimmig für eine entsprechende Änderung der Gefahrenabwehrverordnung, wie ein Sprecher der Stadt mitteilte. Zuvor hatte die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» darüber berichtet.