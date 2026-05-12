Handball-Nationalteams und HBL mit Opel als neuem Partner

Rüsselsheim/Dortmund (dpa) - Der Autobauer Opel kehrt als Sponsor in den deutschen Handball zurück. Das Unternehmen aus Rüsselsheim wird ab dem 1. Juli für die kommenden drei Jahre strategischer Partner der Nationalmannschaften der Frauen und Männer. Zudem übernimmt der Hersteller auch die Namensrechte an der Handball-Liga (HBL), wie der Deutsche Handball-Bund (DHB), die HBL und das Unternehmen mitteilten.

«Wir haben bereits eine gemeinsame Geschichte, und wir bringen jetzt unsere Talente für eine erfolgreiche Zukunft mit dem Qualitätssiegel "Made in Germany" ein», sagte der DHB-Vorstandsvorsitzende Mark Schober. Die Partnerschaft eröffne «dem deutschen Handball großartige Möglichkeiten».

Opel bereits vor rund 40 Jahren Sponsor der Nationalmannschaft

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum

Für Opel ist es eine Rückkehr in den Handball: Bereits in den 80er und 90er Jahren war der Hersteller Trikotsponsor der Handball-Nationalmannschaft und Partner des siebenmaligen Deutschen Meisters TV Großwallstadt. Neben den Schriftzügen auf den Trikots der Nationalteams und der Mannschaften in der Handball-Bundesliga sind weitere Aktivitäten geplant.