Handel erwartet zu Ostern weniger Umsatz
Höhere Preise, weniger Kauflaune: Der Handelsverband Hessen rechnet mit einem Umsatzrückgang zum Osterfest und kritisiert die gesetzlich vorgeschriebenen Ladenschlusszeiten.
Frankfurt/Main (dpa) - Gestiegene Preise für Kakao und Energie werden nach Einschätzung des Einzelhandels die Umsätze zu Ostern schmälern. «Die Zurückhaltung der Kundinnen und Kunden ist weiterhin spürbar», sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Hessen, Sven Rohde.
Die Gesamterlöse der Einzelhändlerinnen und Einzelhändler in Hessen zum diesjährigen Osterfest dürften nach Einschätzung des Verbandes mit etwa 181 Millionen Euro um 6,5 Prozent niedriger ausfallen als im vergangenen Jahr.
Da Ostern nach Weihnachten für den Einzelhandel das zweitwichtigste Fest ist, das besonders den Absatz von Lebensmitteln ankurbelt, fordert der Verband zudem mehr Flexibilität bei den Öffnungszeiten: Derzeit müssen Geschäfte wegen einer gesetzlichen Regelung in Hessen am Gründonnerstag um 20 Uhr schließen. «Dieses überholte Regelwerk ist weder für die Kundinnen und Kunden noch für die hessischen Händlerinnen und Händler nachvollziehbar», kritisierte Rohde und forderte eine Abschaffung dieser Regelung.