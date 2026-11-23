Handel sieht «keine guten Vorzeichen» für Weihnachtsgeschäft
Für viele Händlerinnen und Händler ist es die wichtigste Zeit im Jahr. Vor Weihnachten wird viel Umsatz gemacht. Doch die Branche im Südwesten blickt mit Sorge auf die kommenden Wochen. Warum?
Stuttgart (dpa/lsw) - Der Einzelhandel in Baden-Württemberg geht mit gedämpften Erwartungen in das wichtige Weihnachtsgeschäft. Die wirtschaftliche Unsicherheit und die anhaltende Kaufzurückhaltung der Verbraucherinnen und Verbraucher hinterließen deutliche Spuren in der Stimmung der Händlerinnen und Händler, teilte der Handelsverband Baden-Württemberg mit.
«Die Erwartungen unserer Händlerinnen und Händler zeigen, wie angespannt die wirtschaftliche Lage vieler Handelsunternehmen weiterhin ist», sagte Hauptgeschäftsführerin Sabine Hagmann laut Mitteilung. Die Menschen hielten ihr Geld zusammen, verschöben Anschaffungen und achteten noch stärker auf den Preis. Das bekämen die Betriebe unmittelbar zu spüren. «Gerade im Weihnachtsgeschäft, das für viele Unternehmen von entscheidender Bedeutung ist, sind das keine guten Vorzeichen», so Hagmann.
Der Verband verwies auf eine Umfrage zum Weihnachtsgeschäft in Baden-Württemberg, an der sich vom 9. bis 19. November 247 Händlerinnen und Händler beteiligten. Mehr als die Hälfte blickte demnach pessimistisch auf das Weihnachtsgeschäft. Nur zwölf Prozent der Befragten blickten optimistisch auf die kommenden Wochen. Knapp zwei Drittel (66,4 Prozent) rechneten mit einem Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahr.
Verband: «Große Herausforderungen»
«Die Menschen überlegen derzeit genau, wofür sie ihr Geld ausgeben. Das ist nachvollziehbar, stellt den Handel aber vor große Herausforderungen», sagte Hagmann. Die Händlerinnen und Händler müssten mit einem besonders preisbewussten Einkaufsverhalten umgehen und gleichzeitig steigende Betriebs- und Warenkosten schultern. «Für immer mehr Händlerinnen und Händler wird dieser Spagat zum Ding der Unmöglichkeit», so Hagmann.