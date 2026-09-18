Handelsverband besorgt nach Serie von Explosionen
Fünf Läden wurden in Frankfurt und Offenbach durch Detonationen stark beschädigt. Geschäftsleute machen sich Sorgen, laut Polizei gibt es Hinweise auf organisierte Kriminalität.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach einer Serie von Explosionen in Frankfurt und Offenbach reagieren Händler besorgt. «Wir verurteilen Gewalt jeglicher Art und sind froh, dass keine Personen verletzt wurden. Dennoch schauen wir mit Erschrecken auf die Situation», sagte der Präsident des Handelsverbands Hessen, Jochen Ruths.
Der Vorsitzende der Interessengemeinschaft Untere Berger Straße, Kaweh Nemati, sagte: «Wir erwarten daher von der Stadt Frankfurt und den politisch Verantwortlichen, dass der Sicherheit und Sauberkeit unserer Einkaufsstraßen deutlich mehr Aufmerksamkeit gewidmet wird.»
Am Donnerstagmorgen hatte es auf der Berger Straße und auf der Zeil Detonationen gegeben, ebenso wie in den vergangenen Tagen bereits zweimal in Frankfurt und einmal in Offenbach. In allen Fällen gab es keine Verletzten, aber erheblichen Sachschaden. Ob zwischen den insgesamt fünf Taten ein Zusammenhang besteht, wird ermittelt. Laut Polizei gibt es Hinweise auf organisierte Kriminalität.