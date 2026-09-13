Scheiben zu Bruch gegangen

Nächtliche Explosion an Bar in Offenbach - Polizei ermittelt

Mitten in der Nacht zerreißt ein lauter Knall die Ruhe in Offenbach. Die Polizei geht von einer vorsätzlichen Sprengstoffexplosion aus und sucht Zeugen und Hinweise.

Zeugen hatten die Polizei gerufen, nachdem sie einen lauten Knall gehört hatten. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Zeugen hatten die Polizei gerufen, nachdem sie einen lauten Knall gehört hatten. (Symbolbild)

Offenbach (dpa/lhe) - An einer Bar in der Offenbacher Innenstadt hat es am frühen Morgen eine Explosion gegeben. Dabei gingen Schaufensterscheiben der Bar und eines gegenüberliegenden Cafés zu Bruch, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. 

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion. Unbekannte seien demnach ganz offensichtlich vorsätzlich vorgegangen. Zeugen hätten die Polizei gegen 4.45 Uhr verständigt und von mindestens einem lauten Knall sowie Feuerschein berichtet. Zur Höhe des Sachschadens gab es zunächst keine Angaben.

Spurensicherung am Tatort

Die Bar sei wahrscheinlich das Ziel gewesen und das Café in Mitleidenschaft gezogen worden, sagte eine Polizeisprecherin. Dies sei aber noch nicht letztgültig klar. Nun würden Hintergründe der Tat ermittelt, dazu seien am Tatort bereits Spuren gesichert worden. 

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Zu dem oder den Tätern gebe es noch keine Informationen. Im vergangenen Jahr hatte es mehrere ähnliche Vorfälle im Rhein-Main-Gebiet gegeben, in Offenbach waren eine Shishabar und ein Restaurant betroffen gewesen.

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