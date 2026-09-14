Wieder Explosion in Frankfurt - Festnahme nach früherer Tat

Frankfurt/Main/Offenbach (dpa/lhe) - Erneut hat es in Frankfurt eine Explosion gegeben. Am frühen Morgen wurde dabei laut Polizei die Eingangsglastür eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Bockenheim zerstört. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Motiv und Hintergründe waren zunächst unklar. «Es wird in alle Richtungen ermittelt», sagte ein Polizeisprecher. Anwohner hätten einen lauten Knall gemeldet.

Auch ob es einen Zusammenhang mit den beiden Explosionen am frühen Sonntagmorgen in Frankfurt und Offenbach gibt, war laut dem Sprecher vorerst unklar. Bei der Explosion in Frankfurt war ein Kiosk stark beschädigt worden. Kurz danach sei in der Nähe ein Tatverdächtiger festgenommen worden, sagte der Polizeisprecher nun. Zuvor hatten auch andere Medien darüber berichtet. Weitere Details nannte der Sprecher nicht. Der Verdächtige soll im Tagesverlauf einem Haftrichter vorgeführt werden.

Bar und Café betroffen

Bei den beiden Explosionen am Sonntagmorgen in Frankfurt bei dem Kiosk im Stadtteil Sachsenhausen und in Offenbach hatte es auch keine Verletzten gegeben. Hier laufen die Ermittlungen ebenfalls weiter. Bei der Explosion in Offenbach waren die Schaufensterscheiben einer Bar und eines gegenüberliegenden Cafés zu Bruch gegangen. Die Polizei geht von vorsätzlichen Taten aus.

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