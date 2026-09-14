Scheiben zu Bruch gegangen

Wieder Explosion in Frankfurt - Festnahme nach früherer Tat

Ist es eine Serie? Erneut hat ein lauter Knall Anwohner in Frankfurt aufgeschreckt. Derweil haben Polizisten nach einer vorherigen Explosion einen Tatverdächtigen festgenommen.

Schon wieder hat eine Explosion im Rhein-Main-Gebiet einen Polizeieinsatz ausgelöst. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Schon wieder hat eine Explosion im Rhein-Main-Gebiet einen Polizeieinsatz ausgelöst. (Symbolbild)

Frankfurt/Main/Offenbach (dpa/lhe) - Erneut hat es in Frankfurt eine Explosion gegeben. Am frühen Morgen wurde dabei laut Polizei die Eingangsglastür eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Bockenheim zerstört. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Motiv und Hintergründe waren zunächst unklar. «Es wird in alle Richtungen ermittelt», sagte ein Polizeisprecher. Anwohner hätten einen lauten Knall gemeldet. 

Auch ob es einen Zusammenhang mit den beiden Explosionen am frühen Sonntagmorgen in Frankfurt und Offenbach gibt, war laut dem Sprecher vorerst unklar. Bei der Explosion in Frankfurt war ein Kiosk stark beschädigt worden. Kurz danach sei in der Nähe ein Tatverdächtiger festgenommen worden, sagte der Polizeisprecher nun. Zuvor hatten auch andere Medien darüber berichtet. Weitere Details nannte der Sprecher nicht. Der Verdächtige soll im Tagesverlauf einem Haftrichter vorgeführt werden. 

Bar und Café betroffen 

Bei den beiden Explosionen am Sonntagmorgen in Frankfurt bei dem Kiosk im Stadtteil Sachsenhausen und in Offenbach hatte es auch keine Verletzten gegeben. Hier laufen die Ermittlungen ebenfalls weiter. Bei der Explosion in Offenbach waren die Schaufensterscheiben einer Bar und eines gegenüberliegenden Cafés zu Bruch gegangen. Die Polizei geht von vorsätzlichen Taten aus.

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Immer wieder kommt es zu ähnlichen Vorfällen im Rhein-Main-Gebiet, in Offenbach waren unter anderem bisher eine Shishabar und ein Restaurant betroffen.

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