Wettervorhersage

Hartnäckiges Winterwetter in Hessen - weiter Glättegefahr

Von Vorboten des Frühlings ist in Hessen weiter nichts zu sehen. Autofahrer sollten weiterhin mit glatten Straßen und Schneefall rechnen.

Der Mittwoch und der Donnerstag in Hessen zeigen sich weiter trüb und nass. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Der Mittwoch und der Donnerstag in Hessen zeigen sich weiter trüb und nass. (Archivbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Auf hessischen Straßen besteht in den kommenden Tagen vor allem nachts und in den Morgenstunden weiter Glättegefahr. Auch in tiefen Lagen könne es durch überfrierende Nässe oder Schneefall rutschig werden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Der Aschermittwoch beginnt zunächst grau und gebietsweise regnerisch, im Tagesverlauf klingen die Niederschläge ab und es wird wolkig bis heiter. Die Temperaturen bewegen sich zwischen einem und sechs Grad, in höheren Lagen bleibt es bei minus zwei Grad frostig. 

In der folgenden Nacht ist neuer Schneefall zu erwarten, der von Südwesten her in Regen übergeht. Der Donnerstag dürfte laut DWD mit Schneeregen und Schnee grau bleiben. Die Höchsttemperaturen sollen zwischen zwei und minus zwei Grad liegen. 

Zum Start ins Wochenende zeigt sich die Sonne

Mit Tiefstwerten von minus drei bis minus acht Grad ist in der Nacht zum Freitag zu rechnen. Niederschläge lassen nach und der Himmel lockert auf. Zum Start in den Tag dürfte sich verbreitet die Sonne zeigen, bevor sie in den folgenden Stunden erneut von Wolken verdrängt wird. Die Temperaturen klettern laut Prognose auf ein bis fünf Grad, in Hochlagen bleibt es bei minus zwei Grad frostig. Dafür soll es trocken bleiben.

