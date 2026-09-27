Haus in Pfullendorf komplett in Flammen - hoher Schaden

Pfullendorf (dpa/lsw) - Bei einem Hausbrand in Pfullendorf ist ein Schaden von etwa 250.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, stand das Haus sowie eine dazugehörige Werkstatt komplett in Flammen. Verletzt wurde bei dem Brand am Samstagabend niemand. Fünf Bewohner des Hauses konnten sich den Angaben zufolge selbst nach draußen retten. Nun ermittelt die Polizei, wie das Feuer im Landkreis Sigmaringen ausbrach.