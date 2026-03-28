Flammen

Brand durch heiße Asche? Haus teilweise unbewohnbar

Ein Feuer im Zollernalbkreis greift von einer Garage auf ein Wohnhaus über. Die Bewohner blieben unverletzt. Doch Teile des Hauses sind nun unbewohnbar.

Das Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus konnte die Feuerwehr nicht mehr verhindern. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Das Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus konnte die Feuerwehr nicht mehr verhindern. (Symbolbild)

Burladingen (dpa/lsw) - Ein niedriger sechsstelliger Schaden ist bei einem Brand an einem Wohnhaus in Burladingen (Zollernalbkreis) entstanden. Ursache für das Feuer könnte nach ersten Erkenntnissen der falsche Umgang mit heißer Asche aus einem Kachelofen sein, teilte die Polizei mit.

Die Feuerwehr sei wegen einer brennenden Garage alarmiert worden. Ein Übergreifen auf das direkt angrenzende Einfamilienhaus habe man nicht mehr verhindern können. Die Bewohner konnten das Gebäude den Angaben zufolge ohne Verletzungen verlassen. Teile des Hauses seien aber aufgrund der Flammen und der Rauchentwicklung nicht mehr bewohnbar.

Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften vor Ort.

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