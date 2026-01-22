Bild
Tödlicher Brand

Hausbewohner stirbt bei Schwelbrand

Die Rauchmelder lösen aus, doch der Mann kann nur noch tot geborgen werden. Was die Polizei bislang weiß.

Die Feuerwehr war in Kassel-Kirchditmold im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Die Feuerwehr war in Kassel-Kirchditmold im Einsatz. (Symbolbild)

Kassel (dpa/lhe) - Ein 65-jähriger Mann ist bei einem Schwelbrand in seinem Haus in Kassel gestorben. Der Brand sei vermutlich in der Nacht entstanden und habe sich auf das Innere der Doppelhaushälfte beschränkt, teilte die Polizei mit. Durch die am Morgen ausgelösten Rauchmelder sei das Feuer entdeckt worden. Die Ermittler schließen einen technischen Defekt als Ursache nicht aus, Hinweise auf eine Brandstiftung gebe es bislang nicht. Der Mann hatte alleine in dem Haus im Stadtteil Kirchditmold gelebt.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Hausbewohner nach Brand in Doppelhaushälfte schwer verletzt
Brände

Hausbewohner nach Brand in Doppelhaushälfte schwer verletzt

Die Feuerwehr wird im Schwarzwald zu einem brennenden Wohnhaus gerufen. Ein Mann muss mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

11.12.2025

Hoher Schaden nach Brand in Doppelhaushälfte
Biberach an der Riß

Hoher Schaden nach Brand in Doppelhaushälfte

In Biberach bricht am frühen Morgen in einer Doppelhaushälfte ein Feuer aus. Die drei Bewohner können sich in Sicherheit bringen. Doch ihr Heim ist zunächst unbewohnbar.

17.06.2025

46-Jährige stirbt nach Brand in Mehrfamilienhaus
Wolfhagen

46-Jährige stirbt nach Brand in Mehrfamilienhaus

Wenige Tage nach einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus im Kreis Kassel stirbt eine Bewohnerin. Die Ermittler schließen Brandstiftung nicht aus.

17.12.2024

Tote Person bei Brand in Bensheim geborgen
Brand

Tote Person bei Brand in Bensheim geborgen

Bei einem Wohnungsbrand in der Mozartstraße mussten mehrere Hausbewohner evakuiert werden. In einer Wohnung wurde ein lebloser Mensch entdeckt.

09.11.2023

Notfälle

Leiche bei Brand in Bensheim geborgen

09.11.2023