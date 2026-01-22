Hausbewohner stirbt bei Schwelbrand
Die Rauchmelder lösen aus, doch der Mann kann nur noch tot geborgen werden. Was die Polizei bislang weiß.
Kassel (dpa/lhe) - Ein 65-jähriger Mann ist bei einem Schwelbrand in seinem Haus in Kassel gestorben. Der Brand sei vermutlich in der Nacht entstanden und habe sich auf das Innere der Doppelhaushälfte beschränkt, teilte die Polizei mit. Durch die am Morgen ausgelösten Rauchmelder sei das Feuer entdeckt worden. Die Ermittler schließen einen technischen Defekt als Ursache nicht aus, Hinweise auf eine Brandstiftung gebe es bislang nicht. Der Mann hatte alleine in dem Haus im Stadtteil Kirchditmold gelebt.