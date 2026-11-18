Heidelberg (dpa) - Heidelberg erlaubt das Oben-Ohne-Baden auch für Frauen in städtischen Bädern. Einem entsprechenden Antrag der SPD-Fraktion und der Fraktionsgemeinschaft Die Linke/Bunte Linke hat der Gemeinderat mehrheitlich zugestimmt. Nach Angaben der Verwaltung soll die Neuregelung allerdings nur in den beiden Freibädern der Stadt gelten, zunächst befristet auf die kommende Saison. «Sollten sich negative Strukturen daraus entwickeln, wird die Bäderordnung wieder korrigiert», teilte der Sprecher der Stadt mit.

Bisher ist das oberkörperfreie Baden für Männer laut Haus- und Bäderordnung der Stadtwerke Heidelberg Bäder GmbH erlaubt, für Frauen aber nicht, wie es in dem Antrag heißt. «Dies steht im Widerspruch zu den Gleichstellungs- und Antidiskriminierungszielen der Stadt Heidelberg, die eine gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen unabhängig von Geschlecht oder geschlechtlicher Zuschreibung vorsehen.»

Heidelberg schließt sich damit mehreren Kommunen im Südwesten an, die bereits allen Menschen unabhängig vom Geschlecht Oben-Ohne-Baden in den städtischen Bädern erlauben. Bei den größeren Städten im Land reichen die Vorgaben von erlaubt (wie in Karlsruhe) über teilweise erlaubt (wie in Pforzheim) bis zu verboten (wie in Heilbronn).

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