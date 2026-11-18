Heidelberg erlaubt Oben-ohne-Baden auch für Frauen
Heidelberg erlaubt künftig das Oben-ohne-Baden für alle Geschlechter und verweist auf das Thema Gleichberechtigung. Die Regelung gilt allerdings nur in den Freibädern.
Heidelberg (dpa) - Heidelberg erlaubt das Oben-Ohne-Baden auch für Frauen in städtischen Bädern. Einem entsprechenden Antrag der SPD-Fraktion und der Fraktionsgemeinschaft Die Linke/Bunte Linke hat der Gemeinderat mehrheitlich zugestimmt. Nach Angaben der Verwaltung soll die Neuregelung allerdings nur in den beiden Freibädern der Stadt gelten, zunächst befristet auf die kommende Saison. «Sollten sich negative Strukturen daraus entwickeln, wird die Bäderordnung wieder korrigiert», teilte der Sprecher der Stadt mit.
Bisher ist das oberkörperfreie Baden für Männer laut Haus- und Bäderordnung der Stadtwerke Heidelberg Bäder GmbH erlaubt, für Frauen aber nicht, wie es in dem Antrag heißt. «Dies steht im Widerspruch zu den Gleichstellungs- und Antidiskriminierungszielen der Stadt Heidelberg, die eine gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen unabhängig von Geschlecht oder geschlechtlicher Zuschreibung vorsehen.»
Heidelberg schließt sich damit mehreren Kommunen im Südwesten an, die bereits allen Menschen unabhängig vom Geschlecht Oben-Ohne-Baden in den städtischen Bädern erlauben. Bei den größeren Städten im Land reichen die Vorgaben von erlaubt (wie in Karlsruhe) über teilweise erlaubt (wie in Pforzheim) bis zu verboten (wie in Heilbronn).
Bundesweit wird das Oben-ohne-Baden für Frauen laut der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen (DGfdB) zunehmend erlaubt. Da es keine bundesweit einheitliche gesetzliche Regelung gibt, entscheiden die Kommunen oder die jeweiligen Betreiber über ihre Haus- und Badeordnungen, ob und wann sie das Schwimmen ohne Oberteil für Frauen zulassen. Erlaubt ist das Oben-ohne-Baden für Frauen beispielsweise in Göttingen, Köln, Berlin und München.