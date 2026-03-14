Fußball-Bundesliga

Heidenheim in Frankfurt - VfB und SC müssen am Sonntag ran

Drei Clubs aus Baden-Württemberg haben Heimspiele, nur der 1. FC Heidenheim ist auswärts gefordert.

Der VfB trifft daheim auf RB Leipzig Foto: Torsten Silz/dpa
Der VfB trifft daheim auf RB Leipzig

Stuttgart (dpa) - Zwischen ihren Einsätzen in der Europa League sind der VfB Stuttgart und der SC Freiburg am Sonntag noch im Alltag der Fußball-Bundesliga gefordert. Im Kampf um die Königsklasse beschließen die Schwaben den 26. Spieltag gegen RB Leipzig (19.30 Uhr/DAZN), der Sport-Club trifft ebenfalls daheim auf den 1. FC Union Berlin (17.30 Uhr/DAZN). 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Als Favorit geht die TSG Hoffenheim bereits am Samstag (15.30 Uhr) in das Duell mit dem abstiegsbedrohten VfL Wolfsburg. Für die Kraichgauer geht es um die Champions-League-Teilnahme. 

Am anderen Ende der Tabelle steht der 1. FC Heidenheim, der zeitgleich bei Eintracht Frankfurt gefordert ist. Der Rückstand auf Relegationsplatz 16 beträgt aber bereits zehn Zähler.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Landesduell in Stuttgart - Heidenheim beim BVB gefordert
Fußball-Bundesliga

Landesduell in Stuttgart - Heidenheim beim BVB gefordert

Wer ist nach den Auftritten in der Europa League ausgeruhter? Der VfB Stuttgart empfängt in einem Duell um die Europapokal-Plätze den SC Freiburg. Heidenheim fährt als Außenseiter nach Dortmund.

31.01.2026

Landesduell in Stuttgart - Heidenheim gegen Bayern
Fußball-Bundesliga

Landesduell in Stuttgart - Heidenheim gegen Bayern

Der VfB empfängt zum Jahresabschluss die TSG. Freiburg ist auswärts gefordert, der FCH hat kurz vor Weihnachten noch mal eine gewaltige Hürde zu nehmen.

20.12.2025

VfB und Freiburg im Europapokal auswärts gefordert
Fußball-Europa-League

VfB und Freiburg im Europapokal auswärts gefordert

Nach ihren Auftaktsiegen wollen Stuttgart und der Sport-Club in der Europa League nachlegen. Der VfB tritt in der Schweiz an, Freiburg in Italien.

02.10.2025

Mission Titelverteidigung startet für VfB in Braunschweig
DFB-Pokal

Mission Titelverteidigung startet für VfB in Braunschweig

Der VfB Stuttgart bekommt es in der ersten Runde des DFB-Pokals mit Braunschweig zu tun. Auch die Bundesliga-Konkurrenten Freiburg, Hoffenheim und Heidenheim sind zunächst auswärts gefordert.

15.06.2025

Endphase

VfB muss zweimal sonntags ran

22.03.2023