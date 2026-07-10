Heidenheims Keller wechselt fest nach Dresden
Innenverteidiger Thomas Keller verlässt den 1. FC Heidenheim und wechselt dauerhaft zum Zweitliga-Konkurrenten Dynamo Dresden. Zuvor hatte er dort schon auf Leihbasis gespielt.
Heidenheim (dpa/lsw) - Nach einer halbjährigen Leihe an den Fußball-Zweitligisten Dynamo Dresden verlässt Thomas Keller den Bundesliga-Absteiger 1. FC Heidenheim endgültig in Richtung der Sachsen. Der 26 Jahre alte Innenverteidiger wechsele auf eigenen Wunsch fest zum künftigen Zweitliga-Konkurrenten, teilte der FCH mit. Sein Vertrag in Heidenheim lief noch bis 30. Juni 2028. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten die beiden Clubs Stillschweigen.