Kommunen

Heilbad oder Kurort: Zusatz darf jetzt auf Ortsschild stehen

In Hessen dürfen Heilbäder und Kurorte ihren Titel jetzt offiziell auf Ortsschildern zeigen. Um welche Orte geht es?

Bad Orb war schon vor der Zeit: Hier steht Kurstadt schon seit Jahren inoffiziell auf dem Ortsschild. (Archivbild) Foto: Andreas Arnold/dpa
Bad Orb war schon vor der Zeit: Hier steht Kurstadt schon seit Jahren inoffiziell auf dem Ortsschild. (Archivbild)

Frankfurt/Wiesbaden (dpa/lhe) - Ob eine Kommune in Hessen Heilbad oder Kurort ist, soll künftig direkt am Ortseingangsschild erkennbar sein. So dürfen die 16 entsprechenden Städte und Gemeinden ihre Titel «Heilbad», «Kurstadt» oder «Kurort» jetzt ganz offiziell auf den klassischen gelben Schildern tragen. 

Ermöglicht wird dies durch ein kommunales Flexibilisierungsgesetz der Anpassung der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und eine entsprechende Urkunde. Das teilte der hessische Heilbäderverband mit - und betonte: «Nur wo Bad darauf steht, ist auch Bad drin».

Heilbäder und Kurorte müssen hohe Standards erfüllen 

«Identität entsteht vor Ort», sagte Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU), der die Urkunden nun überreichte. «Wer sich seiner Stärken bewusst ist und diese gemeinsam lebt, kann sie auch glaubwürdig nach außen tragen.» Die Zusatzbezeichnungen würden die besonderen Stärken der Heilbäder und Kurorte sichtbar machen.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Es gehe um weit mehr als eine formale Anerkennung, ergänzte der Vorsitzende des Heilbäderverbandes, Ralf Gutheil. «Das Prädikat "Heilbad", "Kurstadt" oder "Kurort" steht auch für Qualitätsversprechen, die staatlich anerkannt sind, und die sich in der kurörtlichen Infrastruktur und in der nachhaltigen Angebotsentwicklung zeigen.» Laut den Angaben müssen die Heilbäder und Kurorte hohe Standards erfüllen und regelmäßige Verfahren zur Qualitätsüberprüfung durchlaufen. 

Und für welche Städte in Hessen gilt der Prädikatstitel?

Bei den 16 Städten und Gemeinden handelt es sich laut den Angaben (in alphabetischer Reihenfolge) um: Bad Arolsen, Bad Camberg, Bad Emstal, Bad Hersfeld, Bad Homburg vor der Höhe, Bad König, Bad Nauheim, Bad Orb, Bad Soden-Salmünster, Bad Salzschlirf, Bad Schwalbach, Bad Sooden-Allendorf, Bad Zwesten, Herbstein, Königstein im Taunus und Neukirchen.

In der Gemeinde Bad Orb steht bereits seit vielen Jahren - wenn auch inoffiziell - der Titel «Kurstadt Bad Orb» auf dem gelben Ortseingangschild. Dieser soll aber in den Begriff Heilbad geändert werden, da dies dem offiziellen Titel in der Zertifizierungsurkunde entspricht, wie Bürgermeister Tobias Weisbecker erklärte.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Kurorte und Heilbäder erholen sich - Investitionen geplant
Wellness

Kurorte und Heilbäder erholen sich - Investitionen geplant

Mit dem Herbst hat die Thermen-Zeit begonnen. Nach Pandemie und Energiekrise wird mancherorts kräftig investiert.

27.09.2024

Tourismus

Kurorte und Heilbäder setzen auf Digitalisierung

Bei ihren Angeboten wollen die Kurorte nicht nur Gäste von auswärts, sondern auch die eigenen Bürger in den Blick nehmen. Der Heilbäderverband wirbt für eine Neuinterpretation der Kur.

25.04.2024

Tourismus

Heilbäder und Kurorte informieren über aktuelle Lage

Vor welchen Herausforderungen stehen die Heilbäder und Kurorte in Hessen? Der Heilbäderverband macht eine Bestandsaufnahme.

24.04.2024

Finanzspritze für Kurorte Grasellenbach und Lindenfels
Grasellenbach/Lindenfels

Finanzspritze für Kurorte Grasellenbach und Lindenfels

Das Land Hessen hat ein Hilfspaket von drei Millionen Euro angekündigt. Dieses soll die 30 Heilkurorte und Kurorte des Landes, darunter Grasellenbach und Lindenfels, unterstützen.

11.10.2023

Gras-Ellenbach und Hammelbach wollen "Heilklimatischer Kurort" werdem
Grasellenbach

Gras-Ellenbach und Hammelbach wollen "Heilklimatischer Kurort" werdem

Gras-Ellenbach und Hammelbach könnten bald als Prädikat 'Heilklimatischer Kurort' ausgezeichnet werden. Dieser Vorschlag von Bürgermeister Markus Röth wurde vom Jugend-, Sozial-, Kultur- und Tourismusausschuss in einer kürzlichen Sitzung einstimmig unterstützt.

07.10.2023