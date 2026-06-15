Heilbad oder Kurort: Zusatz darf jetzt auf Ortsschild stehen

Frankfurt/Wiesbaden (dpa/lhe) - Ob eine Kommune in Hessen Heilbad oder Kurort ist, soll künftig direkt am Ortseingangsschild erkennbar sein. So dürfen die 16 entsprechenden Städte und Gemeinden ihre Titel «Heilbad», «Kurstadt» oder «Kurort» jetzt ganz offiziell auf den klassischen gelben Schildern tragen.

Ermöglicht wird dies durch ein kommunales Flexibilisierungsgesetz der Anpassung der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und eine entsprechende Urkunde. Das teilte der hessische Heilbäderverband mit - und betonte: «Nur wo Bad darauf steht, ist auch Bad drin».

Heilbäder und Kurorte müssen hohe Standards erfüllen

«Identität entsteht vor Ort», sagte Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU), der die Urkunden nun überreichte. «Wer sich seiner Stärken bewusst ist und diese gemeinsam lebt, kann sie auch glaubwürdig nach außen tragen.» Die Zusatzbezeichnungen würden die besonderen Stärken der Heilbäder und Kurorte sichtbar machen.

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Es gehe um weit mehr als eine formale Anerkennung, ergänzte der Vorsitzende des Heilbäderverbandes, Ralf Gutheil. «Das Prädikat "Heilbad", "Kurstadt" oder "Kurort" steht auch für Qualitätsversprechen, die staatlich anerkannt sind, und die sich in der kurörtlichen Infrastruktur und in der nachhaltigen Angebotsentwicklung zeigen.» Laut den Angaben müssen die Heilbäder und Kurorte hohe Standards erfüllen und regelmäßige Verfahren zur Qualitätsüberprüfung durchlaufen.

Und für welche Städte in Hessen gilt der Prädikatstitel?

Bei den 16 Städten und Gemeinden handelt es sich laut den Angaben (in alphabetischer Reihenfolge) um: Bad Arolsen, Bad Camberg, Bad Emstal, Bad Hersfeld, Bad Homburg vor der Höhe, Bad König, Bad Nauheim, Bad Orb, Bad Soden-Salmünster, Bad Salzschlirf, Bad Schwalbach, Bad Sooden-Allendorf, Bad Zwesten, Herbstein, Königstein im Taunus und Neukirchen.