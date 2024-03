Heilbehandlung mit Blutegeln ohne Zulassung: Urteil erwartet

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im Prozess um eine Therapie mit Blutegeln ohne entsprechende Zulassung wird an diesem Dienstag (ab 10.00 Uhr) vor dem Amtsgericht Frankfurt das Urteil erwartet. Angeklagt ist ein 35 Jahre alter Mann, der bereits am ersten Verhandlungstag Anfang März vor Gericht eingeräumt hatte, zwischen 2019 und 2023 in 14 Fällen für die umstrittene Behandlung im Internet geworben und später Patienten in seiner Praxis in Frankfurt behandelt zu haben. Für jede Behandlung kassierte er jeweils zwischen 30 und 50 Euro - angeklagt ist er deshalb auch wegen Betruges. Der Prozessabschluss hatte sich verzögert, weil mehrere Zeugen zu Beginn verhindert waren.