Heinz will Strafen für Leugner des Existenzrechts Israels

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach dem Massaker der islamistischen Hamas in Israel treibt auch Hessens neuer Justizminister Christian Heinz die Einführung einer neuen Strafvorschrift gegen Leugner des Existenzrechts des jüdischen Staates voran. «Angesichts der deutschen Geschichte sind solche Aussagen unerträglich», sagte der Christdemokrat im Redaktionsgespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden. Er hoffe, dass bei der nächsten Justizministerkonferenz im Juni ein Lösungsvorschlag für eine bundesweite Regelung auf dem Tisch liege.

Bei den Angriffen der palästinensischen Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 hatte es rund 1200 Tote gegeben. Seitdem geht das israelische Militär im Gazastreifen massiv gegen die Hamas vor. Dabei sind dort auch etliche Tausend Zivilisten getötet worden.

Schon Heinz' Vorgänger Roman Poseck (CDU), inzwischen hessischer Innenminister, forderte nach dem Terrorangriff der Hamas die neue Strafvorschrift. Zwar könnten in Deutschland bislang Äußerungen zu den Überfällen auf Israel etwa als Volksverhetzung längst strafbar sein, nicht aber die Leugnung des Existenzrechts Israels.

Diese Leugnung könnte laut dem neuen Justizminister Heinz etwa bei dem Slogan «From the river to the sea» («Vom Fluss bis zum Meer») gegeben sein. Diese Worte werden oft bei propalästinensischen Demos verwendet. Sie sollen laut Heinz ausdrücken, dass die vollständige Kontrolle über das Gebiet «zwischen dem Fluss Jordan und dem Mittelmeer angestrebt wird und damit einhergehend eine Eroberung inklusive Vertreibung und Ermordung der Juden». Dort liegt auch Israel.