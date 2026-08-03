Heißer Wochenstart im Südwesten - doch hier drohen Gewitter
Bis zu 38 Grad und möglicher heftiger Starkregen: Baden-Württemberg muss zum Wochenanfang mit Wetterumschwüngen rechnen.
Stuttgart (dpa/lsw) - Die neue Woche startet in Baden-Württemberg erneut mit großer Hitze. Die hohen Temperaturen bringen laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) jedoch auch eine steigende Gewitter- und Unwettergefahr mit sich.
Im Laufe des Tages scheint zunächst verbreitet die Sonne. Am Nachmittag bilden sich vor allem im Bergland dichtere Quellwolken, dort sind örtliche Schauer und Gewitter möglich. Die Temperaturen steigen auf 32 Grad im Hotzenwald und bis zu 38 Grad am nördlichen Oberrhein. Der Wind weht schwach aus Westen und frischt zeitweise auf. Mit Gewittern sind stürmische Böen möglich.
Unwettergefahr am Dienstag
In der Nacht zum Dienstag ziehen gebietsweise noch Regen und vereinzelt Gewitter durch. Später lockert der Himmel wieder auf. Die Temperaturen gehen auf 21 bis 16 Grad zurück. Der Tag beginnt zunächst heiter. Im Tagesverlauf verdichten sich jedoch die Wolken, Schauer und Gewitter werden häufiger.
Örtlich droht nach der DWD-Prognose Unwettergefahr durch heftigen, vereinzelt sogar extrem heftigen Starkregen. Mit Höchstwerten zwischen 29 und 36 Grad bleibt es sehr heiß, zugleich wird es deutlich schwüler als zuvor. Der Wind weht schwach bis mäßig und frischt in Böen auf. Im höheren Bergland sind stürmische Böen möglich, bei Gewittern auch Sturmböen.
Weitere kräftige Gewitter am Mittwoch
Am Mittwoch sind bereits am Vormittag einzelne, teils gewittrige Schauer möglich. Am Nachmittag entwickeln sich verbreitet Schauer sowie vor allem im Bereich der Alb und in Oberschwaben starke, teilweise unwetterartige Gewitter. Die Temperaturen erreichen 28 bis 34 Grad.