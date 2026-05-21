Herbst und Merx erhalten Profiverträge bei Darmstadt 98
Der SV Darmstadt 98 bastelt an seinem Kader für die neue Spielzeit. Welche zwei Talente dabei eine Chance bekommen.
Darmstadt (dpa/lhe) - Der SV Darmstadt 98 hat seine Talente Milian Herbst und Manolo Merx mit Profiverträgen ausgestattet. Die beiden Nachwuchsspieler gehören in der neuen Saison der 2. Fußball-Bundesliga dem Kader der Lilien an, wie die Südhessen mitteilten.
Merx schon in der deutschen U18-Auswahl
Der 18 Jahre alte Mittelfeldspieler Herbst nahm bereits an Trainingseinheiten der Profis teil und wurde zudem in Testspielen eingesetzt. In der Hessenliga erzielte er in 27 Spielen acht Tore.
Rechtsaußen Merx (17) wurde zu Jahresbeginn aus der U19 in die U21 hochgezogen. Im Oktober hatte er beim 3:0 gegen Luxemburg sein Debüt für die deutsche U18-Nationalmannschaft gegeben.