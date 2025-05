2. Fußball-Bundesliga

Zwei 18-Jährige erhalten in Darmstadt Profiverträge

Darmstadt 98 setzt in der kommenden Zweitliga-Saison auch auf zwei Spieler aus dem Nachwuchs. In dieser Saison kamen die beiden 18-Jährigen vor allem in der fünftklassigen Hessenliga zum Einsatz.