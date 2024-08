SV Unter-Flockenbach holt nur einen Punkt gegen Darmstadt 98

Der SV Unter-Flockenbach konnte am Mittwochabend nicht den erhofften Befreiungsschlag in der Fußball-Hessenliga landen und war am Ende noch froh über das 1:1-Unentschieden im Heimspiel gegen die U21 des SV Darmstadt 98. Die Gäste gingen in einer chancenarmen Partie nämlich nach einer Stunde durch Georgios Makridis in Führung, der einen Schuss aus 18 Metern sauber ins Eck setzte. Dem eingewechselten Lotfi Graidia gelang in der 73. Minute nach einem Angriff über die linke Seite und einer Hereingabe von Linus Hebling der Ausgleich.