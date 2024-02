Die Lilien wollen mit einem "Top-Talente-Team" in die Hessenliga

Foto: Simon Hofmann

In der Saison 2013/14 war letztmals eine zweite Mannschaft des SV Darmstadt 98 am Start, die in der Verbandsliga gegen Eintracht Michelbach (hier wird Roman Magel gefoult) antrat. Die Wald-Michelbacher landeten unter Trainer Uwe Engert am Rundende auf Platz 13, die Lilien meldeten ab. In der kommenden Runde soll nun wieder ein Darmstädter „Top-Talente-Team“ in der Hessenliga spielen.