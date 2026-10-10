Herbstlicher Sonne-Wolken-Mix in Hessen erwartet

Offenbach (dpa/lhe) - Die kommenden Tage bringen den Menschen in Hessen wechselhaftes Wetter. Am Sonntag ziehen im Norden des Bundeslandes Schauer auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Vereinzelt könne es auch Gewitter geben. Ansonsten zeige sich der Himmel wechselnd bis stark bewölkt, bei Höchsttemperaturen von 13 bis 16 Grad. Nachts gebe es örtlich Frost in Bodennähe.

Am Montag wird es voraussichtlich freundlicher. Die Höchsttemperaturen bleiben zwar unverändert, im Tagesverlauf gibt es laut DWD aber mehr Sonne als Wolken. Zudem soll es trocken bleiben. In Tallagen könne es nachts erneut Frost in Bodennähe geben.

Am Dienstag wird es wieder grauer: Von Westen her soll die Bewölkung zunehmen, vereinzelt könne etwas Regen fallen. Die Höchsttemperaturen liegen laut DWD zwischen 15 und 18 Grad.