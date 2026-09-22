Herbstzeit ist Wanderzeit: Sechs Wandertipps für Hessen

Marburg (dpa/lhe) - Langsam wird es herbstlich in Hessen - und damit startet die farbenfrohe Wandersaison. Vor allem die gemäßigten Temperaturen machten die kommenden Wochen zu einer guten Jahreszeit zum Wandern, sagte der 1. Vorsitzende des Deutschen Wanderinstituts, Klaus Erber, in Marburg. «Und natürlich die Farben.» Das bunte Herbstlaub bringe nochmal eine ganz andere Abwechslung - gerade im Wald. «Das ist ein Spektakel, das man das ganze Jahr über nicht hat», sagte Erber. Der kalendarische Herbstanfang ist am 23. September.

Aber Achtung: Bei der Tourplanung im Herbst sollte man im Hinterkopf haben, dass die Tage kürzer werden. Das bedeutet: Früh starten und sich nicht zu viel vornehmen. Am besten seien Routen, die man auch mit abnehmenden Licht noch mit Genuss laufen kann, rät der Experte. «Wenn ich nur durch Wald laufe, kann es doch schon düster werden.» Empfehlenswert sei ein Wechsel zwischen Wald und Feld.

Sechs Wandertipps für Hessen:

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Durch den «Freistaat Flaschenhals»

Auf der Route durch den «Freistaat Flaschenhals» im Hintertaunus wird es historisch. Wanderer und Wanderinnen erfahren auf dem Themenrundweg viele - teils kuriose - Details zum selbst ernannten Freistaat, der vor etwa 100 Jahren in der Region bestand. Das Gebiet existierte zwischen 1919 und 1923 als Folge einer Aufteilung zwischen den beiden Siegermächten Frankreich und USA nach Ende des Ersten Weltkrieges. Das Niemandsland war politisch und wirtschaftlich isoliert und somit auf sich allein gestellt.

Der gut elf Kilometer lange Weg führt zunächst durch das liebliche Dörsbachtal bis zur «Grenzstation». Weiter geht es teils über einen verschlungenen Schmugglerpfad, der durch tiefe Wälder führt und erahnen lässt, wie abenteuerlich die Versorgung in jener Zeit war. Der Start- und Endpunkt ist in Heidenrod-Laufenselden.

Mit einem «Kellerwald-Juwel» ab ins Kloster

Bei den Wegen der «Kellerwald-Juwelen» wurde laut Naturpark Kellerwald-Edersee besonders darauf geachtet, dass die Wanderer auf schmalen Pfaden unterwegs sind, es malerische Waldwege und schöne Ausblicke gibt. Ein «Juwel» führt unter dem Motto «Ab ins Kloster» über eine knapp 15 Kilometer lange Runde südlich von Lichtenfels-Immighausen im Landkreis Waldeck-Frankenberg. Höchster Punkt ist der 490 Meter hohe Höhnscheid mit Panoramablick. Zu den Highlights zählt das ehemalige Kloster Gut Schaaken, dessen imposante Ruine man besichtigen kann.

Foto: Uwe Zucchi/dpa Im Naturpark-Kellerwald wurden spezielle Wanderwege als «Kellerwald-Juwele» ausgezeichnet. (Archivbild)

Über die Höhen des Steigers

Wirklich steigen muss man auf den Hohen Steiger im nordhessischen Habichtswald nicht, sein Gipfel liegt auf rund 320 Metern. Diese rund zehn Kilometer lange Tour, die in Breuna startet, bietet dennoch schöne Weitblicke - bei einem Wechsel von Wiesentälern, Wald, Trockenrasen, Feldern und Naturschutzgebieten.

Auf mittlerer Höhe des Steigers geht es durch Mischwald. Später führt die Route zum Berg der Kugelsburg, der auf der Nordseite umrundet wird. Die Burg ist das Wahrzeichen der Stadt Volkmarsen. Vom einstigen Bergfried eröffnet sich eine Rundumsicht weit in das Waldecker Land, die Warburger Börde und den Naturpark Habichtswald. Zuvor lohnt sich auf dem «Eselsweg» ein Abstecher zum Naturdenkmal «Scharfer Stein». Das ist ein bizarrer Fels aus urzeitlichen Seelilien.

Römerpfade Odenwald - Herkulespfad

Sechs Rundwanderwege im Odenwald beschäftigen sich mit der römischen Geschichte. Gleich zwei Abschnitte der Befestigungslinie Limes können entdeckt werden: der Obergermanisch-Raetische Limes und der ältere Odenwaldlimes. Einer der Römerpfade ist der 14 Kilometer lange Herkulespfad, der am Forsthaus Hettingen startet.

Auf der Route wird auch der Dolinenpfad passiert - mit Informationen über geologische Besonderheit der trichterförmigen Hegenich-Doline, einer Einsturzsenke im Boden. Über Wiesen und Felder geht es vorbei an der Kapelle am Bubenrat zum Lausenberg mit einem Palisadennachbau und einer schönen Rastmöglichkeit. Auf dem letzten Wegstück bis zum Ausgangspunkt werden zwei römische Wachtturmreste und das Kleinkastell Hönehaus passiert.

Der Bornschisserweg

Der Bornschisserweg bei Rotenburg an der Fulda gehört zu den zertifizierten Premium-Spazierwegen. Diese Auszeichnung gibt es vom Deutschen Wanderinstitut für kurze Rundwanderwege «mit besonders hohem Erlebniswert». Den gibt es auf dieser knapp sechs Kilometer langen Route zweifelsohne - denn es ist mit dem Highwalk eine der längsten Hängebrücken Deutschlands dabei. Sie führt auf mehr als 600 Metern Länge bis zu 60 Meter über das Kottenbachtal.

Foto: Christian Lademann/dpa/dpa-tmn Der Highwalk führt auf mehr als 600 Metern Länge bis zu 60 Meter über das Kottenbachtal. (Archivbild)

Ein besonderes Naturerlebnis verspricht ein Waldabschnitt, an dem stattliche Buchen ein dichtes, schützendes Blätterdach formen. Zu den historischen Highlights der Route zählen die Burgruine Rodenberg sowie ein Jagdschlösschen. Seinen ungewöhnlichen Namen hat der Weg vom Bornschisser, einer Sagengestalt Rotenburgs an der Fulda.

Drei-Seen-Tour im Vogelsberg

Bei dieser Wanderung im Vogelsberg geht es ans Wasser: Die Drei-Seen-Tour nahe Freiensteinau führt über lange Strecken an Ufern entlang. In den Feldern lassen sich mit etwas Glück seltene Vogelarten wie Wiesenpieper oder Neuntöter beobachten, auf dem Wasser und im Röhricht haben Haubentaucher und Teichrohrsänger ihr Revier.

Foto: Michael Bauer/dpa Die Drei-Seen-Tour führt abwechslungsreich durch Wiesen, Weiden und Wald im Vogelsberg. (Archivbild)