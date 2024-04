Hessen erbt Handgranaten und baufällige Häuser

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Handgranaten und Säurefässer, Boote und ein Frachtschiff, Urheberrechte an Musikstücken und Haustiere - all dies hat das Land Hessen schon bekommen, wenn nach Todesfällen Hinterbliebene ihr Erbe ausschlagen oder es keine Erben gibt. Diese sogenannten Fiskalerbschaften «umfassen alle Arten von rechtlichen Konstellationen und praktischen Lebenssachverhalten», erklärt Laura Kulisch von der hessenweit zuständigen Oberfinanzdirektion (OFD) Frankfurt am Main.