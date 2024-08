Hessen erwirkt Änderung von Rundfunkgebühren-Schreiben

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach Kritik aus Hessen will der Beitragsservice des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ein Anschreiben an Vereine nachbessern. Zuvor war das hessische Ministerium für Entbürokratisierung gemeinsam mit dem Landessportbund gegen das Papier vorgegangen. In dem Schreiben werde verschwiegen, dass gemeinnützige Vereine mit Ehrenamtlern von Rundfunkgebühren befreit seien, so der Vorwurf.