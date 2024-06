Pentz: Bei Entbürokratisierung erste gute Schritte gemacht

Wiesbaden (dpa/lhe) - Deutschlands und Hessens erster Entbürokratisierungsminister Manfred Pentz (CDU) will die Entlastung der Menschen von Verwaltungsvorgaben strukturiert angehen. Innerhalb der beiden großen Themenfelder «Deregulierung» und «effiziente Verwaltung» habe er zehn Schwerpunkte festgelegt, sagte er in einem dpa-Interview in Wiesbaden.

Bei einem Treffen in der Staatskanzlei erörtern Vertreter von Verbänden und Minister Pentz, wie in Hessen Bürokratie abgebaut werden kann. Der CDU-Politiker spricht von einer Mammutaufgabe.

«Bürokratie an sich ist ja nichts Schlechtes», ergänzte Pentz. «Wir haben es nur in den letzten Jahren in Deutschland einfach übertrieben.» Wenn EU-Vorgaben durch national höhere oder zusätzliche Standards ergänzt werden, werde das in Fachkreisen «Gold Plating» genannt, erläuterte der Minister. Gemeint sei «bürokratisches Veredeln» und Deutschland neige besonders dazu. Allerdings handele es sich keineswegs um eine Veredelung, sondern vielmehr ein bewusstes Ausnutzen europäischer Gesetzgebung für die eigenen politischen Zwecke.