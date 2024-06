Bündnis gegen Bürokratie nimmt Arbeit auf

Wiesbaden (dpa/lhe) - In Hessen soll unnötige Bürokratie abgebaut werden. Dazu lud Entbürokratisierungsminister Manfred Pentz (CDU) am Montag Vertreter zahlreicher Verbände zu einer Auftaktsitzung des neuen «Bündnisses gegen Bürokratie» in die Staatskanzlei in Wiesbaden ein. Die schwarz-rote Landesregierung hatte sich in ihrem Koalitionsvertrag auf ein Arbeitsprogramm zum Abbau unnötiger Bürokratie verständigt.