Hessen-FDP stellt sich hinter Parteichef Lindner

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach dem Bruch der Ampel-Koalition haben sich führende hessische FDP-Politiker hinter FDP-Bundesparteichef Christian Lindner gestellt. Er bekomme die volle Unterstützung der hessischen FDP, sagte der hessische FDP-Generalsekretär Moritz Promny in Wiesbaden. Lindner sei nicht bereit gewesen, die Schuldenbremse zu brechen, und diese Entscheidung sei «absolut nachvollziehbar und glasklar». Es sei deutlich geworden, «dass wir in der Frage der Wirtschaftspolitik, in der Frage der Finanzpolitik eine klare Haltung haben».