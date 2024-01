Hessen führt Kooperation mit Moscheeverband Ditib fort

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessen führt den islamischen Religionsunterricht in Kooperation mit dem türkischen Moscheeverband Ditib an öffentlichen Schulen bis auf Weiteres fort. Grundlage der Entscheidung seien die Ergebnisse einer erneuten Begutachtung durch drei unabhängige Wissenschaftler, teilte das Kultusministerium am Donnerstag in Wiesbaden mit.