«Hessen-Monitor» soll Demokratieverständnis beleuchten
Wie denken Hessens Bürger über Demokratie und ihre Heimat? In Wiesbaden werden erste Einblicke des «Hessen-Monitors» vorgestellt.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Wie stehen die Hessinnen und Hessen zur Demokratie? Wie stark sind die Menschen mit ihren Heimatregionen verbunden? Diese und weitere Fragen wurden in der gesellschaftspolitischen Studie «Hessen-Monitor» untersucht, deren ersten Ergebnisse am Freitag (12.30 Uhr) von Wissenschaftsminister Timon Gremmels (SPD) in Wiesbaden vorgestellt werden.
Der Hessen-Monitor ist Teil des Programms «Stärkung der Demokratieforschung in Hessen». Bei der Vorstellung der ersten Ergebnisse wird Gremmels von der Projektverantwortlichen und Politikprofessorin Isabelle Borucki unterstützt, die an der Philipps-Universität Marburg lehrt.