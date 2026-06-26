Forschung

«Hessen-Monitor» soll Demokratieverständnis beleuchten

Wie denken Hessens Bürger über Demokratie und ihre Heimat? In Wiesbaden werden erste Einblicke des «Hessen-Monitors» vorgestellt.

Wissenschaftsminister Timon Gremmels (SPD) stellt den «Hessen-Monitor» vor. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Wissenschaftsminister Timon Gremmels (SPD) stellt den «Hessen-Monitor» vor. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Wie stehen die Hessinnen und Hessen zur Demokratie? Wie stark sind die Menschen mit ihren Heimatregionen verbunden? Diese und weitere Fragen wurden in der gesellschaftspolitischen Studie «Hessen-Monitor» untersucht, deren ersten Ergebnisse am Freitag (12.30 Uhr) von Wissenschaftsminister Timon Gremmels (SPD) in Wiesbaden vorgestellt werden. 

Der Hessen-Monitor ist Teil des Programms «Stärkung der Demokratieforschung in Hessen». Bei der Vorstellung der ersten Ergebnisse wird Gremmels von der Projektverantwortlichen und Politikprofessorin Isabelle Borucki unterstützt, die an der Philipps-Universität Marburg lehrt.

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