Wissenschaftsminister will bezahlbare Studentenzimmer

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hohe Mieten, wenige Angebote in Unistädten: Hessens Wissenschaftsminister Timon Gremmels (SPD) will sich für mehr erschwinglichen Wohnraum für Studierende einsetzen. Zusammen mit Bauminister Kaweh Mansoori (SPD) wolle er zusätzliche Bauvorhaben auf den Weg bringen, versprach Gremmels in seiner ersten Regierungserklärung im Wiesbadener Landtag.