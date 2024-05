Kulturminister warnt vor Einsparungen bei Musik und Theater

Wiesbaden (dpa/lhe) - Angesichts gesunkener Steuereinnahmen und gestiegener Ausgaben warnt Hessens neuer Kulturminister Timon Gremmels davor, im kulturellen Leben verstärkt den Rotstift anzusetzen. «Wenn Haushalte knapper werden, wird gerne bei der Kultur gespart, nach dem Motto: Kultur ist was für finanziell gute Zeiten», sagte der 48-jährige Sozialdemokrat im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden. «Kunst und Kultur sind aber eine Form der Daseinsvorsorge und der demokratischen Vielfalt. Sie stärken unsere Demokratie», betonte Gremmels. «Ich würde mir generell in Politik und Medien wünschen, dass der Fokus mehr auf Kultur gerichtet wird.»