Illegale Versteigerung eines Kulturguts aus Peru verhindert

Wiesbaden/Berlin (dpa) - Ein jahrhundertealtes künstlerisches Stofffragment aus Peru ist von deutschen Behörden vor einer geplanten illegalen Online-Versteigerung bewahrt und auf den Weg in seine Heimat gebracht worden. Das Kunstministerium und Ermittlungsbehörden in Hessen sowie das Auswärtige Amt sicherten das gut erhaltene Stoffstück aus Baumwoll- und Lamafasern auf Bitte der peruanischen Kulturbehörden. Das teilte das hessische Kunstministerium in Wiesbaden mit. Es sei der peruanischen Botschaft in Berlin übergeben worden.